Esta mañana, el panel de Mucho Gusto analizó el caso ‘Sueldazo’, relacionado a Marcela Cubillos y su salario en la Universidad San Sebastián. En este contexto, José Antonio Neme desclasificó una situación que vivió el año pasado con TVN, su excasa televisiva.

En este sentido, el animador sostuvo que ´habría declinado una oferta que el canal público le realizó hace un tiempo.

“A mí me llamaron de Televisión Nacional de Chile y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario. Yo les dije ‘no, no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo, porque no corresponde’. Lo desclasifiqué. Punto”, expuso.

Luego de unos minutos, el comunicador entregó más detalles respecto a esta situación, asegurando que incluso habló con un ejecutivo de TVN.

Neme reveló oferta de TVN

“Eso fue hace un año y medio. Me llamaron y me pasaron a un ejecutivo, que hoy día no está. Él me dijo ‘mira, nos gustaría que volvieras a TVN’. Les dije ‘Ya ok, yo gano esto (en Mega), pero la verdad es que ustedes no me pueden pagar eso"”, indicó.

“Ellos me dijeron ‘no, si te podemos pagar eso’, pero yo les dije ‘no, no me pueden pagar. No le puedo cobrar a TVN, que está quebrado y pidiendo plata, un sueldo de estas características’. Porque creo que no corresponde”, concluyó.

Hay que señalar que José Antonio Neme inició su carrera en televisión precisamente en aquella casa televisiva, hace más de una década.

En 2014, el periodista renunció a Televisión Nacional de Chile para emigrar a Mega, donde también fue parte del área de prensa.

Posteriormente tuvo un breve paso por La Red, para retornar al canal privado como animador del matinal Mucho Gusto.