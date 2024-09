El mítico periodista deportivo Antonio Neme, quien se desempeñó en el área de deportes de Canal 13 por casi 25 años, se refirió a su polémica salida de la estación.

El comunicador participó en el capítulo más reciente de “Todo va a estar bien“, donde relató que su despido se debió a “una canallada” de sus colegas, quienes lo acusaron de vender entradas para los partidos con un talonario en su lugar de trabajo.

“Mi salida de Canal 13 porque lo encontré una cosa sucia, inmoral. Hubo gente muy mala, que mintió y lo que más me duele es que las mentiras salieron de mis propios pares, de los periodistas, colegas”, relató al respecto el padre de José Antonio Neme, el animador de Mucho Gusto.

“Tengo cuatro hijos, siete nietos y juro por ellos que fue la cosa más canallesca”, afirmó, además de aseverar que la acusación fue falsa.

Tras ello, recordó una nota de la extinta revista Qué Pasa donde se tocaba el tema: “Siempre se me quedó un párrafo que decía ‘fuentes al interior de Canal 13 señalan que: era habitual ver a Neme con talonarios de entradas"”, se sinceró.

Sobre los presuntos talonarios de entradas, Neme aclaró que los tickets en cuestión, eran favores que hacía a ejecutivos del canal.

“Don Luis Salazar, director de prensa, (cuando) jugaba Chile con Argentina en Santiago, (me decía) ‘Toño, me puedes comprar dos entradas’. Don Jorge Cabezas, (me decía) ‘me puedes comprar dos galerías’. (Yo) Iba las compraba y las entregaba, esos eran los talonarios de entradas”, explicó. “Fue la cosa más… una canallada”, sentenció.

No obstante, el periodista afirmó que “del Canal 13 soy un agradecido, jamás me van a oír hablar mal del canal como institución”, cerró.