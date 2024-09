En 2018 falleció el hijo de Leonor Varela, Matteo. El pequeño de seis años sufría de Leucodistrofia, un tipo de desorden genético hereditario.

De aquello han transcurrido seis años y en un adelanto de “De tú a tú”, la actriz nacional reveló cómo lleva el duelo, además del íntimo ritual que realiza todos los días para recordarlo.

“Todos los días me levanto y saludo a mi hijo. Todos los días me levanto y saludo a mi abuela. Me despierto y lo primero que hago es saludar a los seres que no están”, reveló.

A lo que sumó: “Yo tengo un vínculo abierto con ese mundo”, confesó. “Mi hijo tenía una capacidad de expresarse como solo los niños especiales tienen, con mucha luz y con mucha claridad”.

Pero la actriz también habló sobre cómo fue maternar a Matteo dada las condiciones de salud que le provocaban el trastorno genético.

“Cuando nació era todo muy difícil. Que durmiera, vomitaba, no subía de peso. Sentía dentro de mí que algo no estaba bien”, recordó.

Así mismo, Leonor Varela relató que el pequeño la ayudó a crecer personalmente.

“Mi hijo me cambió por completo. Yo era mucho más arrogante y tenía mucho miedo, uno anda con más máscaras y ya no tengo tanto miedo”, reflexionó.

“Todos los días me levanto y le digo ‘buenos días’. Siempre viajo con su foto, él está muy y es parte viva de mi vida“, aseguró la actriz.

Cabe mencionar que el capítulo se emitirá este jueves 19 de septiembre, a las 22:40 horas en Canal 13.