El histórico portero chileno Claudio Bravo anunció este lunes su retiro del fútbol profesional.

El meta, bicampeón con La Roja, subió un video a sus Redes Sociales donde dio a conocer la noticia.

De entrada, el golero, formado en Colo Colo, menciona que “me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional”.

“Creo que he tomado una decisión acertada, meditada, una decisión muy conversada a nivel familiar. Creo que es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida”, agrega.

Bravo, además, aprovechó la instancia para agradecer. Primero, “a todos los clubes que me han dado la posibilidad de crecer, de desarrollarme en todo ámbito persona, laboral. Agradecer a Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City, Real Betis”.

“Agradecer a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ha podido ayudar, sobre todo en los momentos no tan bueno del fútbol y en los momentos de adaptación”.

“Agradecer también a todos los hinchas que a lo largo del Mundo han estado apoyándome, bridándome cariño, respeto y admiración. Agradecer al motor de mi carrera, mis padres, mis hermanos, ni esposa Carla y mis cuatro hijos”.

Finalmente, Claudio Bravo tuvo palabras para La Roja: “Con mucho orgullo para mí como exjugador de futbol profesional, ha sido lo más maravilloso que he podido hacer en esta carrera. Jugando Mundiales, Copas América, logrando dos títulos para Chile. Es el orgullo máximo”.