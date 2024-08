Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex arquero Claudio Bravo detalla su retiro del fútbol profesional y explica por qué no jugará en Chile, revelando que no recibió propuestas concretas de clubes locales. Agradecido por el cariño recibido tras su anuncio, Bravo destaca sus logros y descarta seguir compitiendo debido a la dificultad de trasladar a su familia constantemente por ofertas de un año. A pesar de sonar en equipos como Colo Colo o la UC, Bravo no recibió propuestas reales, mencionando la exigencia y críticas en el fútbol chileno como factores decisivos. A sus 41 años, el bicampeón de América prioriza la estabilidad familiar y una vida tranquila por encima de seguir ligado al deporte.