Oriana Marzoli reveló nuevos detalles de la dura pelea que tuvo con Pamela Díaz en el reality de Canal 13, Ganar o Servir, a pesar de que el enfrentamiento aún no ha sido transmitido. La venezolana acusó a Díaz de amenazarla con un cuchillo y expresó su miedo ante la situación, la cual la llevó a salir del programa por unos días. Marzoli describió el incidente como "violento y terrorífico", destacando que nunca había vivido algo similar.

Desde hace varios meses se reveló que Oriana Marzoli y Pamela Díaz se enfrentaron en una dura pelea al interior del reality de Canal 13, Ganar o Servir.

Aunque el momento aún no es emitido por la estación televisiva, pese a que el reality llegó a su fin hace bastantes semanas y ambas participantes se encuentran fuera del encierro, recientemente la venezolana reveló nuevos detalles del enfrentamiento.

A la advertencia de no editar la pelea de Pamela Díaz, ahora Oriana Marzoli aconsejó lo mismo a la producción a través de su canal de difusión en Instagram.

La figura de televisión de 32 años escribió: “A ver si con suerte no editan la discusión con esa Persona (Pamela Díaz), y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne (bien grande)”, acusó.

Marzoli afirmó que pese a que le quitaron el cuchillo a la animadora de “¡Hay que decirlo!“, esta volvió a tomarlo con un ánimo de amenazarla, por ello decidió salir del reality por unos días.

“Jamás me había encontrado en una situación parecida. Y fíjate que antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo, cosa que debería estar prohibida”, continuó relatando.

A lo que agregó: “Se puede discutir, señores, pero recordad jamás llegar a eso. Me dio muchísimo miedo, imaginaos lo que puede ocurrir”.

“Por cierto, lo cogió una primera vez, se lo quitó uno de sus amigos y volvió a cogerlo. Entró producción y le pidieron que se fuese fuera, no quiso y yo por voluntad propia si salí”, añadió sobre el momento.

“Os puedo jurar que jamás había vivido un acto tan violento y terrorífico, de película de terror”, dijo a modo de cierre.

Cabe mencionar que después de unos minutos publicado el relato, Marzoli borró los mensajes dirigidos a sus fanáticos.