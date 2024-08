Fran García Huidobro volverá a la televisión desde el próximo mes de octubre, esto luego de su paso por Chilevisión en 2023.

La actriz y opinóloga fue oficializada por Mega para su área de entretención, a la cual se unirá muy pronto.

“Desde este 1 de octubre Francisca García Huidobro se suma al área de entretención de Megamedia, para aportar con su versatilidad a importantes proyectos de nuestra señal”, indicaron en la señal.

Fran García Huidobro vuelve a la TV

Hay que señalar que, a fines de julio, Fran García Huidobro reconoció que tuvo un 2023 bastante desgastante.

De hecho, en la oportunidad reconoció que había tenido problemas de salud a causa del estrés constante.

“Hice 14 programas de televisión en dos semanas… Entremedio me operé de un cálculo, y seguí. Seguí hasta que ya no me falló el cuerpo, sino la cabeza; me falló el corazón”, indicó.

“El 2023 fue de mucho trabajo en ‘Yo soy‘ y en ‘Gran Hermano‘, con una exposición a las redes sociales y a un público reality menor de edad y que no conocía. Por otro lado, tenía que hacerme cargo de mi hijo Joaquín (18), que es un adolescente común y corriente, pero empezamos a tener muchas diferencias”, prosiguió García-Huidobro.

Asimismo, develó que colapsó de nuevo física y mentalmente: “Apagué tele, dormí tres días seguidos. Fue cuando pensé que no me la puedo nomás, y decidí pedir ayuda. Un acto de humildad absoluto, porque tuve que mostrar mi debilidad”.