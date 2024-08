El reconocido animador Rafael Araneda será uno de los invitados al programa Podemos Hablar, en donde abordará su vida en Estados Unidos y su familia, incluida la delicada situación de salud de su madre, Laura Maturana, de 96 años, quien padece de Alzheimer y sufrió un ACV que la llevó a ser alimentada por sonda. A pesar de todo, Araneda reveló que su madre ha logrado volver a comer sola, aunque ya no lo reconoce.

En este sentido, según un adelanto al que accedió BioBioChile, el animador hablará abiertamente respecto al estado de salud de su mamá, que actualmente tiene 96 años.

En este sentido, el conductor confesó que Laura Maturana se encuentra “súper ida” producto del Alzheimer que la aqueja y un ACV que obligó alimentarla por sonda.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Araneda aseguró que su progenitora hoy ha vuelto a comer sola.

Madre de Rafael Araneda

Ante la pregunta si se alcanzó a despedir de ella, antes que la memoria le fallara, Araneda sostuvo “Yo me despedí muchas veces, hoy día no me conoce”

Asimismo, el comunicador agregó que si bien existe momentos en que lo escucha en la radio y lo reconoce como “mi niño” cuando le preguntan quién es, al día siguiente, no responde.

Hay que señalar que Rafael Araneda ha sonado como posible animador del próximo Festival de Viña del Mar, aunque él mismo ha comentado que no hay acercamientos.

El actual presentador de Telemundo condujo el certamen viñamarino por ocho ediciones, mientras era rostro de Chilevisión.

En el programa también estarán el comediante Mauricio Medina y la deportista Berdine Castillo.