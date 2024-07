El actor nacional Remigio Remedy participó este fin de semana en un nuevo capítulo de “La Divina Comida” de CHV, ocasión en la que ahondó en el proceso de transición de género de su hijo con la también actriz Pamela Villalba.

Se trata de Kay, uno de sus dos hijos con la artista, con quien lleva 26 años de matrimonio.

“Tengo un caso que lo voy a tocar para que le sirva a otros padres que estén viviendo lo mismo, que es la transición de género”, comenzó diciendo sobre el joven de 22 años.

“Yo tengo un hijo que transitó su género a otro y siempre hubo apoyo total“, confesó. El actor además contó que también se ha enfrentado a encrucijadas de otros padres en su misma situación, como el arrepentimiento.

“Todos nos podemos arrepentir, son cursos que tomas en la vida y de repente puedes cambiar el curso, da lo mismo”, aseguró. “Todas las preguntas de los padres que están en este proceso están basadas en el miedo”, añadió.

Sobre cómo enfrentó el mismo el proceso como padre, Remigio Remedy confesó que lo primero que hizo fue sacarse la “etiqueta”. “Uno tiene stickers para todo. ‘Tengo un amigo, pero es homosexual’, por qué el ‘pero"”, reflexionó.

“Yo digo ‘tengo un hijo’ y fin del cuento, para mí ya no hay otra diferencia, no hay más rollos, no le pongo stickers, nada y los problemas que tengo son cualquiera que tiene uno con los hijos”, dijo a modo de cierre sobre el tema.