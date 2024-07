Hace algunos días se dio a conocer una situación bastante curiosa en el reality Gran Hermano. Esta afectó al participante Manuel Napoli, quien dejó entrever una crítica a la animadora Emilia Daiber durante la prueba del programa.

Se trató de una competencia de equilibrio que fue ganada por Camila Andrade, en la cual el italiano fue uno de los finalistas.

Fue Diana Bolocco quien le consultó al joven respecto a sus sensaciones sobre la actividad. Éste se mostró tranquilo, aunque mencionó una situación relacionada a la comunicadora.

Momento en Gran Hermano

“No me cuesta concentrarme, pero sí aguantar, porque estaba la chica que conduce, no sé como se llama, Emilia. Entonces cada vez que ella hablaba me decía ‘me cago en la… por qué no se calla"”, indicó.

Manuel: No me cuesta concentrarme, pero aguantar…Emilia cada vez que hablaba yo decía "me cago en 10 por qué no se calla?"#GranhermanoCHV #GHCHILE #GranHermanoChile pic.twitter.com/KRrecXxqQE — Leysy🪄🧧 (@sprre_) July 19, 2024

“Sin ofender, pero he pensado esto. Fue un momento en que ella paró de hablar, pasó otra cosa y perdí la concentración”, añadió.

La situación generó bastantes risas en el grupo, al tratarse de un hecho, más bien, anecdótico dentro del espacio.

Hay que señalar que, pese a todo, Manuel fue rescatado de placa por sus compañeros, por lo que en el grupo quedaron Michelle Carvalho, Felipe, Daniela y Valentina.