La noche de este jueves en “Gran Hermano“, los líderes de la semana, Pedro Astorga y Carlyn Romero, intentaron salvar a uno de los jugadores presentes en la placa de nominación, como es costumbre en la dinámica del reality.

“Primero que todo, yo creo que está la Michelle (Carvalho) y Manuel (Napoli). Son unas de las personas que mas defendería en la casa (…) me carga este tema de la estrategia y la cosa, no soy así”, partió diciendo Astorga cuando Diana Bolocco le pidió explicar las razones de su elección.

Astorga se mostró complicado por la situación. Dirigiéndose a Michelle, dijo: “Me gusta ser fiel a mi palabra, no me gusta que te sientas traicionada. De hecho, te lo digo acá. Es una cosa que sabes tú y se yo no más. Llegara a pasar que te vayas, yo me hago responsable por lo que habíamos hablado antes“.

Michelle Carvalho se indignó con estrategia de Pedro y Carlyn

Con ello, según explicó Carvalho más adelante, Pedro se refería a que si ella no seguía en competencia, él se haría cargo de una deuda monetaria que Michelle ha declarado tener fuera del reality.

Luego, Astorga continuó, revelando que junto a Carlyn habían decidido salvar de la placa a Manuel Napoli: “Escogimos a Manuel poniendo en perspectiva, yo estoy 100% seguro de que la Michelle no se va a ir. Estoy 100% seguro (…) Manuel es un súper buen elemento para nuestro equipo”, dijo el líder.

Bolocco le cedió la palabra a la brasileña tras ello, quien dijo que si hubiera estado la posibilidad de salvarla a ella, habría “sido genial”.

Sin embargo, más adelante, Gran Hermano hizo una revelación: la salvación de Napoli por parte de Pedro y Carlyn quedó anulada, ya que la jugadora reveló su jugada (el llamado “voto cantado“), cosa no permitida en el espacio.

Ya más entrada la noche, Carvalho dejó en evidencia que la situación le había afectado. “Me sacrificaron a mí y ni siquiera pudieron salvar al otro, y eso es lo más estúpido“, sostuvo en conversación con Camila Andrade y Chama.

“Me mandaron al choque como vaca al matadero para salvar a Manuel, un hueón que conoce tres días (sic). Y que Pedro se haya dejado manipular por Carlyn, versus a mí que me conoce hace 12 años… Independiente si yo me vaya a quedar o no, es la actitud”, concluyó la brasileña, demostrando su enojo.

Algunas de las reacciones que la situación dejó en redes:

yo solo quiero saber que hablaron afuera pedro y michelle para que se quiera hacer responsable de ESO que hablaron si es que michelle se va,,,, de su deuda? de queee NECESITO SABER ah mi barcooo#GranHermanoChile #GHChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/w4GOuhFWOA — Conny🌸 (@hunnightt) July 19, 2024

Pedro le dice a Michelle que si ella se va él se hace responsable de su deuda, y que si no lo hace ella lo puede exponer y dejar funeki #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #GHChile pic.twitter.com/WRgZzwi7Mc — Caro Bd (@caritibd) July 19, 2024

el pedro ahora dándose cuenta que debio haber salvado a michelle #GranHermanoCHV pic.twitter.com/ePATMdxMv7 — 🍂 (@kyeomze) July 19, 2024

Michelle te amo pero no te puedes enojar tanto con Pedro… él estuvo como media hora con la Carlyn y por más que duela fue importante que hayan pensando en velar por el equipo. Es obvio que Michelle no se va pero Manu no tiene fandom…#GranhermanoCHV #GHCHILE #GranHermanoChile pic.twitter.com/KNMKC8qd2c — Leysy🪄🧧 (@sprre_) July 19, 2024