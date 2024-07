Camila Andrade alista todo para ingresar a Gran Hermano 2, reality que tendrá su inicio este viernes 12 de julio. En los días previos, recibió un gesto de parte de Francisco Kaminski.

La modelo llegará al encierro precedida por uno de los mayores escándalos de la farándula en Chile, el que protagonizó con el propio Kaminski.

Esto debido a que el animador fue acusado de tener un romance con Andrade mientras estaba casado con Carla Jara.

Lo cierto es que fue el propio Kaminski quien confirmó que mantiene el vínculo con la exMiss Chile, de quien comienza a despedirse antes de su ingreso al programa de Chilevisión.

Fue la propia Andrade quien publicó un video en Instagram, con el mensaje: “Lo que no me mató, me fortaleció. La vida sigue y enfrento este desafío con la frente en alto y con mi verdad siempre por delante”.

El registro trajo bastante reacciones, una de ellas por parte del animador, quien aseguró que la esperará.

“¡Dale con todo amor mío! Ojalá la gente pueda darse la oportunidad de conocer la hermosa mujer que eres. Te amo y te admiro mucho. ¡Te espero mi amor!”, expuso Kaminski.

Camila Andrade y Kaminski

Hay que señalar que con el paso de los días se han ido confirmando más integrantes de Gran Hermano 2, entre famosos y personas desconocidas.

Sin ir más lejos, este miércoles Chilevisión reveló que ingresará Sebastián Ramírez, polémico chico reality, al encierro.