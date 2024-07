La noche de este miércoles, una tensa e inédita situación ocurrió en “Ganar o Servir“: Pangal Andrade tuvo que ser atajado por compañeros y producción tras querer golpear a Luis Mateucci.

El hecho se dio en el contexto de una fiesta de espuma con comida y bebestibles para los Señores: Daniela Colett, Botota, Faloon Larraguibel, Camila Recabarren, Raimundo Cerda, Julia Fernándes, Facundo González y Luis Mateucci.

Varios de los participantes recién nombrados comenzaron a molestar a la distancia a Pangal, quien en su calidad de Sirviente junto a su equipo le estaba preparando un festín a sus contrincantes.

La violenta discusión entre Pangal Andrade y Luis Mateucci

“¡Te queremos, Quico, te queremos!” le gritaban, en gran parte, Botota y Mateucci a Andrade, cosa que comenzó a molestar profunda y lentamente al deportista.

En el momento, pudo oírse también al trasandino comentarle a sus compañeros Señores: “La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí”.

La situación comenzó a escalar, pues no dejaban de provocar a Pangal con gritos. “¡Cagón, vení a pegarme si tenés los pantalones! ¡Si sos macho, vení!”, le lanzó Mateucci a Andrade.

Debido a lo tenso que comenzó a ponerse el ambiente, la institutriz del reality, Amanda, tuvo que intervenir. “Se han aprovechado de seguir hostigando a un compañero que lo está pasando tan mal, yo lo escuché”, les dijo a quienes disfrutaban de la fiesta.

“No lo hemos tratado de Quico”, se defendieron Luis y Botota. Ahí, Mateucci explotó y arremetió muy ofuscado contra Pangal: “Me dice poco hombre, chanta (…) estamos diciendo ‘equipo’“.

“No victimicemos a nadie, Amanda. Yo la amo, se lo juro, la considero una excelente persona. Cuando yo veo a mi mamá en el cielo la veo a usted (…) no victimicemos a una persona que me dice de todo“, continuó el argentino ya evidentemente afectado.

Mateucci prosiguió con un alto tono de voz: “¡Me dice chanta, me dice argentino, y si no me sigue diciendo argentino es por la novia que tiene, porque es argentina y entonces no la quiere romper, entonces que no me venga a decir que por ‘Quico’ se va a sentir!”

Tras ello, Luis comenzó a llorar entre sus gritos. “¿¡Esa persona porque yo le diga ‘Quico’ me va a decir poco hombre, chanta, doble cara, argentino!? No se merece nada, nada se merece (rompe en llanto) basta, ¿¡porque soy argentino yo me voy a sentir menospreciado!?”

Ahí Pangal perdió la paciencia y se dispuso a golpear al argentino, sin embargo, fue atajado rápidamente por compañeros y personal de producción. La situación llegó hasta ahí, pues el capítulo finalizó en dicho momento.