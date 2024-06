Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La reconocida periodista chilena Anita Córdova, quien por 23 años acompañó a los televidentes como enviada especial cubriendo acontecimientos importantes como la segunda intifada en Israel, decidió dar un giro a su vida en el 2015 para cumplir su sueño de viajar por el mundo. A sus 56 años, ahora se dedica a su agencia de viajes exclusiva para mujeres, inspirando a otras a atreverse a explorar el mundo solas. Aunque no descarta tener su propio espacio en televisión, no tiene intenciones de regresar a las noticias, ya que está enfocada en su proyecto actual y disfruta de una vida activa y llena de experiencias. Anita destaca que la edad no debe ser un impedimento para seguir persiguiendo sueños, ya que considera que la sabiduría adquirida con los años es invaluable.