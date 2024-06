En su visita al programa “Todo va a estar bien”, de Vía X, el actor nacional Cristián García-Huidobro se refirió a diversos temas, entre ellos el complejo momento económico que vivió tras la pandemia.

“Estoy jubilado y recibo una plata que no me alcanza, pero me ayuda”, se sinceró en diálogo con el conductor Eduardo de la Iglesia. “Fui desordenado durante 10 años. Yo creo que ni mis amigos fueron tan desordenados, para qué los vamos a nombrar. Con mi separación y todo… Tuve unos años en que me borré del mundo, me daba lo mismo”, dijo.

“Con la muerte de mi hermano, me ha salido algo que es ser vendedor. Después de la pandemia, que fue tan terrible, íbamos muy bien, y quedamos en la calle… Y formé una pequeña empresita, que tengo ahora, y la veo de un año a esta parte, y (creo que) ha avanzado cualquier cantidad. Vendo obras (de teatro)”, detalló García-Huidobro.

“Ahora tengo una obra que se llama ‘Desahogo’, que nos ha ido muy bien… Es de una familia disfuncional, muy de ahora, muy moderna, que tiene algo de las obras norteamericanas de comedia”, contó. Su nueva pieza, se titula “Estamos bien”.

En otro aspecto de la entrevista, también reveló lo que le gustaría que sucediese, con su cuerpo, una vez que fallezca.

“Yo voy a entregar mi cuerpo a la salud, para la ciencia, porque no quiero funerales ni nada. Lo único que voy a pedir es que mis hijas se reúnan, y que lo pasen bien y se rían”, dijo. “Gonzalo Robles tiene que hablar en mi funeral, pero que no se ponga socialista”, agrego entre bromas.