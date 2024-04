Arrojan objeto a equipo de Canal 13 desde edificio "Titanic" durante despacho en vivo en Independencia

Durante esta mañana, un equipo de Canal 13 se encontraba despachando desde la comuna de Independencia en los alrededores del mega edificio conocido como “Titanic”, el cual cuenta con un aproximado de 600 departamentos.

Delfina Gómez, reportera en terreno, estaba relatando cómo durante el día los vecinos del sector debían lidiar con objetos lanzados desde las alturas del complejo.

El hecho puntual que hizo que periodistas acudieran al lugar fue que a plena luz del día, vecinos percibieron (y grabaron) cómo se efectuó un disparo hacia la calle desde una de las ventanas del condominio.

Equipo de Canal 13 acusó amedrentación en vivo

Mientras Gómez se encontraba conversando sobre la situación con residentes de los alrededores, recibieron, en vivo, un “proyectil”; más en específico la mitad de una palta con su cuesco.

“Nos tuvimos que mover recién. Estábamos parados acá y como decíamos, tiran cosas desde la ventana. Esta vez fue algo menor, pero mira, el cuesco de una palta (mostrándolo a la cámara). Para que nosotros nos movamos, nos tiraron esto“, relató la reportera.

“Es cosa de todos los días, día y noche, no hay horario en específico. De día la bulla, en la noche las fiestas, tomatera. De repente tú sientes que cae algo acá (abajo) porque tiran las botellas con cerveza, latas caen acá en los autos que paran acá en la calle, en fin“, denunció uno de los vecinos presentes en el lugar.

“En la casa todos los días se recibe basura. Yo me subo una vez a la semana a veces a limpiar los techos y saco media; una bolsa de basura. Ropa, he sacado teléfonos, tablets, un computador. Tengo un techo en el patio todo quebrado que ya me aburrí de estar cambiándolo”, continuó el residente.

A ello, el vecino identificado como Juan reveló que también se han lanzado residuos domiciliarios tales como “toallas higiénicas y excremento. Cae de todo. No se puede estar tranquilo porque siempre está cayendo algo”.

Afortunadamente, el objeto que cayó desde los varios metros de altura no golpeó a nadie de los presentes, sin embargo, el hecho obligó a continuar el despacho desde un punto más alejado del perímetro del “Titanic”.