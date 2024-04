Durante su paso por el reality de CHV, Cony Capelli reveló que se había practicado un aborto de manera clandestina -puesto que en Chile es legal bajo tres causales- y que este había marcado su vida.

En ese entonces aseguró que la decisión se sostenía en que ella y su pareja tenían una relación “tóxica” en la que no podrían cuidar adecuadamente del bebé.

Ahora, en conversación con Revista Sarah, la bailarina entregó nuevos detalles de su decisión. De acuerdo a Capelli, todo nació a partir de cómo comenzó la relación con su pareja de ese entonces.

“Cuento muy poco de esta relación, es delicado y no he tenido contacto con esta persona (…) Lo único que puedo decir es que fue una relación en base a la droga, la cocaína y desde ahí nunca nada va a funcionar”, relató.

Respecto a su primera reacción ante la noticia del embarazo, la bailarina aseguró que no fue la mejor: “Tenía esta relación tortuosa, ambos estábamos dañados y desde ahí no puedes querer de manera sana. Yo me entero que estaba embarazada, cuando lo veo me pongo a llorar, creo que él quería lo mismo, si él hubiese querido tenerlo me lo hubiese insinuado, pero no fue así”, contó.

Tras ello, ambos decidieron abortar al bebé que venía en camino. “Lo pasé horrible, porque es ilegal en este país, comprarlo es una odisea, es como comprar droga, o sea, comprar cocaína es más fácil”, aseguró.

“Es un proceso mafioso y oscuro”, agregó. A ello, añadió que, sin embargo, fue “afortunada”, puesto que quien le vendió los medicamentos, también la guio en el proceso.

“Yo llegué a una mujer que se hacía llamar “abortera” porque ayudaba a las mujeres en el proceso. No solo vendía las pastillas, sino que te guiaba. Tuve mucha suerte de encontrarme con ella, me preparó emocionalmente para lo que iba a hacer“, dijo.

“Fue doloroso, pero soportable. Pero hay casos que han terminado en tragedias por malas indicaciones”, apuntó.

Sobre el proceso de aborto, Cony Capelli aclaró que “no quiero dar el mensaje de ‘sí, aborten ilegalmente’. Mi mensaje es el contrario. Legalicemos y hagámoslo bien, para que no ocurran esas tragedias, porque al final, al prohibirlo, no evitas que pasen. Las mujeres abortamos y seguiremos abortando”, declaró al respecto.