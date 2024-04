Fue a mediados de la semana pasada que Pato Oñate comunicó la muerte de su esposa, María Cecilia Briceño, quien padeció un cáncer terminal de estómago.

El exnotero de Canal 13 veló a la mujer en Chiloé, donde reside actualmente. Sin embargo, una situación lo ‘sacó de sus casillas’ durante el pasado sábado.

Esto debido a que el comunicador arremetió furioso contra un diputado por la zona, Fernando Bórquez, quien había presentado sus condolencias.

En este sentido, Oñate aseguró que no aceptaba las palabras del legislador, asegurando que era una fotocopia de un mensaje sacado de internet.

“Esto me lo mandó el diputado de Chiloé, Fernando Bórquez. No tengo nada contigo, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, huevón (sic). Por esos las cosas se hace mal, porque ustedes, que tienen el poder, hacen lo que quieren huevón (sic)”, expuso muy molesto.

Descargo de Pato Oñate

“Me mandaste esto tú. No te lo acepto, hueón, es una humillación, indignante. Una fotocopia huevón (sic), esta dice ‘Fernando Bórquez Montecinos lamenta el fallecimiento de María Cecilia Briceño Reyes. En estos momentos difíciles quisiera expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos’ (…) Lo copiaste y lo pegaste. No sé si te lo hicieron”, agregó.

“No quiero esto, es una vergüenza, es tan humillante y eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen”, concluyó.

Tras eso, Pato Oñate procedió a destruir la hoja, asegurando que el gesto del parlamentario había sido “ordinario”.

En redes sociales, gran parte de sus seguidores aprovecharon de enviar condolencias al comunicador.