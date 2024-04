La presentación del tiktoker, quien acumula más de 43 mil seguidores en dicha red social, fue duramente criticado por el jurado de Got Talent, siendo Antonio Vodanovic el más severo.

Christopher Saravia es uno de los personajes de TikTok chilenos que más viral se ha hecho el último tiempo. Con sus característicos bailes de cumbia logró ser reconocido en la red social como el “Chico sound” y su gran popularidad lo ha llevado a presentarse en varios escenarios a lo largo del país.

Con más de 43 mil seguidores y con hasta 931 mil reproducciones en sus videos, el creador de contenido de 25 años llegó a audicionar en Got Talent, donde lamentablemente, pese a triunfar en las redes, no logró convencer al jurado.

El “Chico sound” se presentó como un showman, pues aseguró que su presentación mezclaba el canto, la danza y el humor. Fue así que comenzó a bailar la reconocida canción de American Sound, “De aquí pa’ allá”, todo esto mientras interpretaba y bailaba la canción. Por supuesto que el tiktoker sacó a relucir sus agresivos pasos.

Fue tal la euforia que embargó Saravia que incluso corrió por detrás de los jurados, donde estuvo a punto de caer al encontrarse con varios cables de corriente. Pero su presentación no finalizó ahí, pues incluso terminó bailando sobre la mesa de los jueces Diana Bolocco, Leonor Varela, Francisco Reyes y Antonio Vodanovic.

En ese momento el ex animador del Festival de Viña no dudó en apretar el botón rojo, dejándolo con un voto menos, mismo al que se unió más tarde la actriz chilena.

Pese a que los jueces admitieron que se rieron con su presentación, también le apuntaron que su desempeño en el canto y el baile no era el mejor. Sin embargo, Vodanovic tuvo críticas más severas para el “Chico sound”.

“Aparte del ‘oh, oh, oh’ nada más, ni siquiera a la voltereta llegaste. Lo tuyo es realmente deficiente”, catapultó. Tras entregar todos los jueces un “no”, Saravia dejó el escenario, pero Vodanovic no detuvo sus comentarios.

“Esto es para las redes, este es un tipo que es de otra generación, usted por ahí no lo entiende, pero hoy esta hueá (sic) es lo que la gente busca en TikTok”, le explicó Leonor Varela, a lo que el exanimador de Viña respondió: “Yo me reí de que no le resultaba nada. Voy a ser influencer desde mañana”, dijo a modo de burla.