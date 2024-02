Varias famosos chilenas fueron panelistas en el pasado capítulo de Noche Cero, estelar que dio inicio a Viña 2024, entre ellas estuvieron Pamela Díaz y Daniela Aránguiz.

Durante la conversación, la exchica Mekano reveló una situación particular, la cual la liga una vez más con su exesposo Jorge Valdivia.

Esto se dio luego que Díaz indicara, en el espacio, que Aránguiz no había llegado a su primer programa en su canal de YouTube. Ante esto, Daniela se defendió.

“Yo les voy a contar, lo que pasa (…) hoy día hubo un accidente en el túnel de Lo Prado, entonces yo me iba a venir a esta hora, pero no pude pasar y esperé a que todo estuviera más tranquilo”, indicó.

“Fui a buscar el vestido que me iba a poner, no me lo tenían listo porque había adelgazado (…) y me demoré, y después la persona del Airbnb no llegaba”, agregó.

Crítica de Daniela Aránguiz

Fue en ese preciso momento en que su excompañera en Tierra Brava la interrumpió, diciendo: “Mentirosa si tení’ tu departamento”, pero Aránguiz rebatió: “Me lo quitaron, Pame (…) La diputada (por Maite Orsini) me lo quitó”.

No obstante, segundos después la actual panelista de Zona de Estrellas optó por bajarle el perfil a la situación.

“Son cosas que está viéndolo la ley. Tengo un pololo (Luis Mateucci) muy lindo que eligió un departamento precioso, resolvió el tema y trajo a los niños”, setenció.

Hay que señalar que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia terminaron su relación a mediados de 2022. Tiempo después el exfutbolista inició un pololeo con Maite Orsini.