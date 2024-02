Un especial saludo de cumpleaños dedicó Jorge Valdivia a su pareja, la diputada Maite Orsini. Ambos habían confirmado su relación hace poco más de un mes.

Pero eso no es todo, ya que el exseleccionado nacional aprovechó de publicar las primeras imágenes de su actual relación, donde se le ve muy feliz con la parlamentaria.

“Hoy es un día especial para ti, Maite. Quiero saludar a mi compañera y agradecerte por acompañarme en un momento difícil”, indicó.

“Deseo que en este nuevo año que cumples esté lleno de éxitos, proyectos y alegrías. Eres muy especial para mí y puedo decir que a tu lado vivo uno de los mejores momentos de mi vida”, agregó.

Jorge Valdivia y Maite Orsini

Hay que señalar que la parlamentaria fue quien habló primero del enlace, en una entrevista con la revista Velvet.

En ese entonces indicó: “Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo. Ahí estuvo”.

“Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él“, añadió en la oportunidad.

Asimismo, la diputada incluso reveló un pasaje íntimo con el que confirmó su fuerte vínculo con Jorge Valdivia: “Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas”.