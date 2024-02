Un tenso momento se vivió en vivo durante la mañana en el matinal de Chilevisión, luego que las cámaras captaran en vivo la furia de una conductora venezolana que fue fiscalizada y, posteriormente, se le retirara su auto.

En la instancia la mujer, totalmente fuera de sí, gritó a Carabineros y funcionarios municipales, asegurando no entender por qué no podía manejar el Chile con su licencia de Venezuela.

Sin ir más lejos, los animadores del espacio intentaron dialogar con ella, pero aquello fue prácticamente imposible.

“El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación en regla. No es que no quiera, sino que me piden demasiado documentos”, indicó la mujer, según lo replicado por Página 7.

“Es difícil conseguir eso en mi país. El proceso no es como lo tienen ustedes aquí. Entonces deberían darnos a nosotros las mismas facilidades que a otros extranjeros, porque mi licencia (la de Venezuela) está vigente”, agregó.

Conductora venezolana discutió con Monserrat Álvarez

Tras eso Monserrat Álvarez trató de hacerle entender que debía validar sus documentos en Chile como cada ciudadano, pero la venezolana insistió en su punto.

“Mi problema es la licencia de conducir y que me piden muchos documentos para obtenerla. La otra opción que me dan es sacar otro cuarto medio acá, después que uno es profesional”, señaló aún gritando.

Luego de varios minutos la periodista tomó la palabra, asegurando que las opciones que tenía la extranjera, para convalidar sus documentos, estaban estipuladas por ley.

“La solución que te da el Estado chileno (de sacar cuarto medio en Chile) parece ser bastante más fácil que seguir esperando que Venezuela te mande tus documentos. Si quieres la licencia, vas a tener que seguir las reglas del Estado chileno (…) el chileno sin cuarto tiene la misma chance”, sentenció.

Hay que señalar que, BioBioChile certificó que el auto que conducía la mujer tenía un total de 17 multas impagas.