Las fotos que dejó el íntimo matrimonio de Fernando Godoy y Ornella Dalbosco en Isla de Pascua

Este fin de semana, el actor Fernando Godoy contrajo matrimonio junto a su pareja Ornella Dalbosco en una íntima ceremonia en Rapa Nui.

La pareja planeaba concretar sus nupcias desde el año 2019; celebración que retrasaron producto del estallido social y posterior pandemia, detalla La Cuarta. Los novios llevaban años de relación, además de dos hijos en común: Lua y Nalu.

La ceremonia se llevó a cabo en Isla de Pascua debido al gusto e interés de Godoy por la cultura propia del lugar. De hecho, Fernando había anticipado la locación de su matrimonio y algunos detalles del mismo en octubre del presente año en el programa De Paseo, conducido por María José Quintanilla.

En aquel espacio, quien encarna a ‘Nacho’ en Casado con Hijos había definido Rapa Nui como un lugar paradisíaco.

“(Me) encanta la cultura (de Isla de Pascua), me gusta mucho el punto de vista que tienen ellos, el respeto que tienen por los adultos y sus ancestros, como cuidan la tierra, como valoran su cultura. Es impresionante“, consignó Mega sobre los dichos de Fernando respecto a Rapa Nui en De Paseo.

“Siempre he estado enamorado de la isla, y cuando la conocí, dije que ‘si yo me caso, me caso aquí’“, agregó en la instancia. Dicho y hecho.

Las fotografías compartidas del matrimonio retratan una ceremonia al aire libre, con todos sus invitados vestidos de blanco y con detalles típicos de la cultura de la Isla. Nicolás Oyarzún, Carmen Zabala, Magdalena Müller, Hotuiti Teao, Elisa Zulueta, Max Salgado y Andrés Velasco fueron algunos de los presentes.

Revisa aquí algunas postales de la ceremonia: