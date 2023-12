A través de TikTok, un video de José Luis Reppening de cuando tenía 16 años se viralizó. En el registro se ve al animador del matinal Tu Día en medio de una fiesta enviando un saludo para sus amigos y su, en ese entonces, pareja “Maca”.

La apariencia del periodista y su particular forma de hablar sacó risas en redes sociales, donde lo denominaron un “zorrón vintage” por las palabras que usaba.

La constante manera de arreglar su cabello y el comer chicle mientras hablaba solo aumentó las burlas del equipo detrás del matinal, quienes sacaron a colación el momento esta mañana.

Tal como contó José Luis Reppening al inicio del programa, la cápsula viralizada por redes corresponde a una antigua entrevista realizada para el extinto Extra jóvenes.

Respecto al registro capturado en 1994, el comunicador admitió entre risas ante la audiencia del matinal sentir vergüenza, pues esperaba que no se diera a conocer el video.

“Repe me dijo: ‘Ojalá nunca salga un video que me entrevistaron en una disco. Yo sé quién tiene ese registro, pero ojalá nunca se le ocurra mostrarlo“, reveló Priscilla Vargas.

“Me dio vergüenza”, dijo sobre su reacción al ver el video por primera vez. Sin embargo, posterior a ello decidió replicarlo en su cuenta de Instagram, ante lo que aseguró: “Uno tiene dos alternativas en la vida, te mueres de vergüenza y tratas de negar que eres tú, o dices: ‘Riámonos todos’, me lo tomé con humor”.



Ante lo que agregó: “Me da vergüenza como hablo, ni siquiera me da vergüenza el pelo (…) me molesta hablar ‘ashi"”, dijo imitando su propia voz. El registro también sacó risas entre sus compañeros del programa, Michelle Adams y Francesco Gazella, este último quien aseguró que desde ese momento se enamoró de la televisión.