Un duro relato fue el que expuso Fernanda Hansen, quien estuvo un mes hospitalizada a raíz de un complejo cuadro clínica. La periodista recibió el alta.

Hansen, que se alejó de la televisión hace algunos años, indicó que debió ser operada de la vesícula, procedimiento ambulatorio, pero la situación se complicó.

Esto debido a que, con el paso de los días, los médicos le diagnosticaron una peritonitis biliar.

“Oficialmente me dieron de alta después de más de un mes. Me operé preventivamente. Me sacaron la vesícula, una operación ambulatoria que suele no dar complicaciones”, aseveró.

La periodista añadió que debió someterse a una serie de procedimientos para mantenerse estable en la clínica. Por fortuna, todo resultó de buena forma.

Fernanda Hansen hospitalizada

“La vida siempre puede sorprender. A la semana de operada, como solo se da en el 0,3% de los casos, todo se complicó por una peritonitis biliar”, declaró.

“Nueva cirugía de urgencia que me tuvo en la clínica una semana, y 11 días con sonda de drenaje. Sólo puedo decir que soy profundamente agradecida y feliz”, añadió en su relato.

Por lo pronto, Fernanda Hansen confirmó que ya se encuentra recuperándose en su casa, recibiendo saludos de otros famosos.

“El proceso fue duro, pero lleno de aceptación y atención en lo positivo. Estoy y estuve bien, contenida, cuidada y amada”, concluyó.