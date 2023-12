No cabe duda que Cony Capelli fue la concursante que más contenido dio en Gran Hermano, situación que a la larga la llevó a tener el primer lugar del reality de Chilevisión.

La bailarina tuvo una serie de peleas y discusiones dentro del programa, varias con resultados casi catastróficos en el encierro. No obstante, ella misma confesó que con el paso del tiempo se ha arrepentido de algunas.

En el programa junto a Claudio Michaux, Constanza aseguró que un conflicto que le dolió en particular fue con Raimundo Cerda.

“Yo sí me arrepiento de varias cosas y una de las peleas que me arrepiento es la de Raimundo (…) Me pareció injusta, una cosa es una razón pero fue totalmente desmedido, me fui a la chucha (sic)”, indicó.

Cony y peleas con Raimundo

Recordar que aquella discusión fue en una de las fiestas de Gran Hermano, luego que Raimundo tuviera acercamientos con otra concursante: Fran Maira.

“Me dio pena instantánea. Como cuando te curai y dejai la cagada (sic), al día siguiente sabes que hiciste algo malo. Me desperté con esa sensación y fue fome, traté de darle un tiempo para solucionarlo”, aseguró.

“Fui súper desmedida y sí, me arrepiento. Traté de pedirle disculpas adentro, pero entendí que cada uno tiene sus procesos”, agregó.

Sobre el final, Capelli también confesó estar arrepentida de la discusión que tuvo con Scarlette Gálvez, por una canción en una fiesta.

“No tenía una base”, sentenció.