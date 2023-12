La bailarina y el productor de eventos tuvieron un fugaz, pero intenso romance dentro del encierro, el que no concluyó en los mejores términos luego de que Ramírez dejara el encierro sin siquiera despedirse.

Durante el encierro de Gran Hermano, Cony Capelli y Sebastián Ramírez comenzaron un intenso romance solo días después de que el productor de eventos ingresara al programa. De hecho, ambos tuvieron citas e incluso se les pidió dar el consentimiento en varias ocasiones.

Sin embargo, el romance acabó luego de que Ramírez renunciara al encierro, dejando inconclusa su relación. Pese a ello, este volvió a ingresar al programa, aunque en esta ocasión Capelli había comenzado a salir con Raimundo Cerda.

No obstante, en esta ocasión la relación entre ambos fue mucho más tensa, puesto que las discusiones y peleas a viva voz estaban a la orden del día. El productor de eventos de 37 años en constantes ocasiones molestaba a la bailarina gritándole, entre otros comportamientos erráticos.

Tras varios días hostigamiento, Ramírez volvió a renunciar al programa, pero esta vez no espero las 24 horas retóricas y dejó el encierro sin despedirse de sus compañeros.

Luego de resultar ganadora de Gran Hermano, Cony Capelli fue consultada sobre su relación con el productor de eventos, ante lo que entregó un resiliente mensaje para él.

“Me sentí muchas veces, a pesar de que éramos muy distintos, muy identificada con él. Seba sufre de mucha ansiedad también y es muy difícil vivir con algo así”, comenzó diciendo la bailarina tras ser consultada por las pifias al ex Resistiré.

Pero sus palabras no se detuvieron ahí: “Cuando somos capaces de ver más allá, podemos ser más compasivos y la compasión no es caridad, es comprensión. Entonces es por eso que yo vi en Seba y le di oportunidades, porque las personas nos merecemos oportunidades para ser mejores“.

A lo que sumó: “A mí me costó mucho ganarme esa oportunidad. Me costó años y al fin puedo superar esa etapa con orgullo y decir y mandar un mensaje, ‘puedes ser mejor”. Le mando un beso gigante al Seba, con mucho cariño. Entiendo que la gente no lo entienda, porque quieren lo mejor para uno, pero yo también quiero lo mejor para él“, cerró, según consignó Página 7.