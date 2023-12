En el último capítulo de Tierra Brava, Junior Playboy se sinceró con Angélica Sepúlveda sobre crudos episodios vividos durante su infancia.

En la conversación, el chico reality le confesó que a sus 9 años había vivido en un internado durante un año en Saltos del Laja; lugar donde no lo pasó bien.

“Donde está el Salto del Laja, ahí hay un puente muy cerca, a un kilómetro quizá, que se llama el Puente Huaqui. Ahí había un internado y ahí estuve yo“, partió señalando el jugador a su compañera.

Sepúlveda le preguntó de inmediato por qué había estado ahí, a lo que Junior le señaló: “por rebelde“.

Junior Playboy y los crudos detalles de su infancia

“Y yo teniendo buena situación, pero mi mami me mandó con 9 años me acuerdo. Iba de lunes a viernes, y ahí yo entendí lo que era un internado. Llegan niños ahí que no los ven nunca los papás, están ahí por años, yo fui un puro año no más”, le contó Playboy a Angélica.

“Lloraba todos los días, no quería estar en ese lugar. Tenía que pagarle a otras personas más grandes para que me cuidaran“, continuó relatando Junior.

“Yo ahí aprendí a defenderme; aprendí a golpes. Me tiraban a un hoyo y me pegaban, ahí saqué rabia y comencé a defenderme“, agregó.

En ese momento, Angélica le preguntó cómo dormían los niños en el lugar, a lo que su compañero le respondió que eran varios chicos por pieza, además de contarle cómo se alimentaba en aquel entonces.

“Las piezas eran de puros camarotes, hasta de tres pisos. Mi mamá allá me llevaba comida especial, atendido, porque la comida de ellos yo no comía. Llegué a una anorexia al límite de los huesos. Era flaco loquilla yo antes, y con esa huea más bajé (sic). No comía comida”, le confesó Playboy a la jugadora.