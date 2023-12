Gustavo Becerra, excompañero de trabajo de Miguelito en Morandé con Compañía, estuvo como invitado al programa Not News de Vía X, conducido por Nicolás Larraín.

En el espacio de conversación, el humorista y colega del ahora chico reality se refirió a las actitudes de éste y opinó sobre su ingreso al reality de Canal 13, Tierra Brava.

Primeramente, Becerra hizo énfasis en algo que ya ha sido ampliamente comentado por otros conocidos y/o cercanos del también exMCC: su carácter.

Gustavo Becerra por participación de Miguelito en Tierra Brava

“Miguelito siempre ha sido medio picado. Él lo sabe, se lo hemos dicho en la cara”, partió señalando Gustavo. “Se pica el hombre, se pica bastante”, enfatizó. Por ello, Nicolás Larraín le preguntó si entonces le sorprendía o no la cantidad de “mochas” que su excolega ha protagonizado dentro del encierro.

“No me sorprenden, se va al chancho. Se pica y se enoja (…), tiene malas pulgas”, repitió el comediante. En la misma línea, Larraín le consultó a Gustavo qué opinaba sobre el ingreso de Miguelito a un programa de telerrealidad, a lo que el también actor le contestó que aquello podría repercutir en su excompañero de trabajo.

“Yo creo que a él le puede afectar (estar en un reality). Él agarró mucha presencia en Morandé con Compañía, e incluso con posibilidades de irse al extranjero a trabajar“, comentó Becerra primeramente.

“A menos que le hayan ofrecido unas lucas maravillosas, claro. Ahí es como para pensarlo, pero, no sé hasta qué punto es eso…“, reflexionó el exMCC.

Frente a ello, Gustavo prosiguió la conversación entregando su visión de lo que implica estar en un reality. Acompañó su respuesta con una revelación: años atrás también fue invitado a participar en uno.

“Nakasone me invitó una vez, pero no recuerdo a qué reality. Las lucas eran grotescas, pero no lo acepté porque yo creo que es mucha exposición. De un momento a otro estar encerrado y todo el cuento…”, confesó.

“Yo trabajé con Andrea Dellacasa en algunos shows y ella me contaba que estuvo como un año con terapia después de salir (de un reality). Quedas muy expuesto, se te ven hasta los poros en todo sentido, todo tu lado B… A, B y C”, expresó el rostro de TV.