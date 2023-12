Durante el último capítulo de Tierra Brava, Dani Castro le reveló a Valentina Torres (conocida como ‘Guarén’) sus intenciones de terminar su relación con ‘El Futuro’ dentro del reality de Canal 13.

En el diálogo entre ambas amigas, Dani le expresó a Valentina respecto a Uriel (nombre real del cantante urbano): “Le voy a decir que tomemos distancia, buena onda, amigos, no more kisses (besos), yo no quiero que quieran estar conmigo sólo cuando estoy contenta”.

“Yo no lo quiero como agarra-amigo, lo quiero como amigo de esa manera y si quizás en algún momento sale un besito, se saldrá y bacán, pero muy en buena, seamos amigos y vamos viendo qué pasa”, continuó la también cocinera.

Dani Castro quiere terminar con ‘El Futuro’ en Tierra Brava

A la par, pudo verse a ‘El Futuro’ conversando con Fabio Agostini en el patio. “Ojalá llegue una mujer”, le comentó el músico a Fabio. Después, agregó “y que esté rica“.

Posteriormente, pudo verse a Valentina llevando a Daniela a la entrada de la casa-hacienda pues Castro no se sentía bien a causa de una deshidratación, según sus palabras. En aquel momento, Pamela Díaz le dijo a Uriel que fuera a despedirse de ella.

Luego de que Dani se fuera, ‘Guarén’ conversó con ‘El Futuro’ sobre la relación de ambos concursantes; instancia donde el dominicano le expresó a Valentina que desde que Nicolás Solabarrieta entró al reality, Dani había cambiado con él.

El artista le confesó a Torres que sospechaba de una atracción de parte de Daniela hacia Solabarrieta, pues sintió que lo había recibido muy ‘gustosamente’, además, destacó lo ‘bonito’ que era el exfutbolista.