El ex jugador del reality de CHV admitió que no entró soltero al programa como dijo y que además es padre de una niña de 12 años. El artista circense aseguró que lo hizo para "protegerlas".

En junio de este año la primera edición de Gran Hermano Chile llegaba a las pantallas de televisión con un total de 24 participantes, entre ellos Ariel Wuth, un actor y payaso que resaltó inmediatamente.

En la primera semana de encierro el artista se convirtió en el líder y ese entonces se presentaba como un artista callejero diagnosticado con “alegría extrema”. Aunque esta no logró transmitirse a la audiencia, quienes decidieron eliminarlo a las pocas semanas de ingresar, el jugador siguió frecuentando el panel del programa.

Y aunque parecía saberse todo del jugador, recién ahora, solo días del final del programa, este confesó que mintió para entrar al reality.

Luego de participar en un evento discotequero, Ariel Wuth conversó con Página 7 sobre la súbita mención de su “suegro”, lo que causó sorpresa, puesto que en el reality se presentó como un hombre “soltero”: “Yo oculté muchas cosas antes de entrar a Gran Hermano, como que tengo una hija que se llama Antonia, de 12 años”, confesó de entrada.

“La gente me puso papito corazón y no tiene idea de lo que habla, pero así es el hate (odio)”, reflexionó. “También (oculté) lo de mi relación con la ‘Arepa con atún’, que es la que yo tanto nombraba dentro, ella es mi pareja y nada… Sorpresas te da la vida”, aseguró al mencionado medio.

¿Por qué mintió Ariel Wuth en Gran Hermano?

Consultado sobre su decisión de ocultar esta información, el ex jugador aseguró que fue su estrategia para protegerlas: “Producción me preguntó si yo estaba soltero o en pareja, y dije soltero. Me preguntaron si tenía hijos y dije que no, por un tema de cuidarlas en realidad”, afirmó.

De acuerdo a Wuth, tenía ciertas aprehensiones sobre el odio o bullying que podía sufrir su hija por tener a su padre en pantalla 24/7.

“Hay mucha gente que me conoce de antes por mi trabajo, y enfrentarme a que mi hija me diga ‘oye, me están haciendo bullying en el colegio’ es distinto. Hay que mantenerlo con cuidado, porque son niños y la gente no se mide“, aseguró.