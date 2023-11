En una dura competencia, el cocinero Max Cabezón fue el último eliminado del reality de Canal 13, Tierra Brava. Pese al esfuerzo en la prueba, no pudo superar a Luis Mateucci, quien reclamó el primer lugar.

En entrevista con BioBioChile, Cabezón se refirió a varios temas, entre ellos la competencia y también la relación con sus compañeros, donde dijo que a la “Chama la encuentro doble estándar”.

Respecto a la dura prueba, reconoció que “perdí un poco de ventaja al principio buscando las bolsas en la caja de arena”.

En este sentido, añadió que Luis tuvo más facilidad para sacar las bolsas. A eso se sumó que se le bajaron las rodilleras, por lo que terminó con heridas en sus rodillas, indicó Max.

“Los nervios te juegan en contra”, dijo el jugador.

Max por Luis Mateucci: “Capitán al peo“

Sobre sus dichos de que Luis Mateucci era un “capitán al peo“ en medio de una conversación con el capataz, el cocinero señaló que se trató de una reflexión.

“Yo cuando tengo esa conversación con el capataz es súper elocuente, porque yo llego y no vi a Mateucci ganar ninguna competencia, nunca vi un reality donde estuviera Mateucci, nunca lo vi competir en una prueba de salvación”, añadió.

Sobre la experiencia de ser parte de este tipo de realities, dijo que le encantan las competencias y las pruebas difíciles, y sobre el tema de vivir con poca comida, aseguró que el hecho de ser cocinero le jugó a favor, ya que puede prepararse algo rico para comer, con pocos ingredientes.

“Al final, convivir con 15 personas, nada, es parte de la experiencia, como que te das cuenta ahí quienes son de verdad, quienes son falsos”, añadió.

Por este mismo tema, Max Cabezón se refirió a quién considera que es “falso”.

“Me mojo el poto, a la Chama la encuentro una persona doble estándar, olvídate, primero diciendo a la Cami Arismendi ‘ay, sí, que tu eres una chica muy power’, y después pelándola con Luis”, señaló Max.

Max no es el primer exjugador que se refiere a la venezolana por su actitud al interior del encierro, ya que la misma Camila Arismendi dijo tras su salida que la Chama “siento que ella entró queriendo hacer el papel de villana y le salió muy bien”, esto por diversos comentarios gordofóbicos que realizó Alexandra Méndez.

A esto se suma un tenso episodio con Miguelito, donde en medio de una actividad le respondió que “Tú por tu condición no puedes faltarle el respeto a la gente, no eres un niño, compórtate como el hombre que eres”. Esto, luego que el ex MCC la mandara a callar por interrumpir a sus compañeros.

Pese a los diversos roces al interior del reality, la Chama es una de las favoritas para ganar Tierra Brava.