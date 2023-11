Este lunes el reality de Canal 13, Tierra Brava, mostró una nueva prueba de eliminación donde dos parejas de concursantes se disputaron su estancia en la haciendo peruana, fue en este contexto que Shirley Arica, una de las competidoras más fuertes en desempeño físico, tuvo que dejar la casa luego de sufrir un accidente en medio del desafío.

La peruana tuvo que enfrentarse a la actriz nacional Nicole Block, quien en tiempo de TV lleva solo tres semanas en el programa. Las jugadoras tenían como objetivo superar una serie de obstáculos, para conseguir encender la antorcha al final del circuito.

Sin embargo, mientras cruzaban una “ratonera” en altura donde coincidieron y tuvieron que pasar ambas al mismo tiempo por el estrecho espacio, Shirley terminó golpeándose la nariz con una barra de fierro de la estructura.

Previo al accidente, en varias ocasiones se pudo ver como la peruana se acomodaba constantemente el casco, el que a todas luces se le soltaba.

Pese al golpe, Arica continuó el circuito como si nada, pero cuando llegó el momento de tomar unas cuerdas, la competidora se tocó la nariz dándose cuenta de que tenía sangre. “Me rompí la nariz”, avisó al equipo de producción detrás de cámara, todo esto mientras sangraba.

Tras esto, la prueba de eliminación se detuvo para enviar a Shirley a evaluación médica, donde se concluyó que sufrió una contusión: “Me siento super mal, me duele muchísimo la cabeza, así quiera o no, no lo puedo hacer”, dijo tras decidir no completar la prueba, lo que concluyó en su eliminación de Tierra Brava.

Doble eliminación en Tierra Brava

No obstante, no fue la única en dejar la casa, puesto que Luis Mateucci se enfrentó a Max Cabezón, donde este último terminó fuera del reality, no sin polémicas.

Al comienzo de la prueba, el ex Masterchef Chile tuvo una férrea barra donde su equipo verde le entregó apoyo a vítores y con carteles, lo que molestó al argentino, puesto que él no recibió el mismo apoyo de parte de su equipo.

“Es un orgullo para mí, me costó mucho. Acá nadie te regala nada, todos los que dicen apoyarte te pueden eliminar. Por eso yo llego solo y me voy solo. Lamentablemente, al equipo verde se les acabaron las pilas en la primera vuelta”, aseguró el trasandino.