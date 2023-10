Parece que el clima en Gran Hermano está bastante crispado. Esto luego que la pasada noche, durante el programa en vivo, varios participantes pelearan y se recriminaran actitudes. La situación continuó con un encontrón entre Francisco y Pincoya.

La pasada noche, quienes habían estado enfrentados fueron Constanza, Viviana, Scarlette, ‘Papá Lulo’, Raimundo y Sebastián, lo que anticipaba un intenso proceso de eliminación.

Lo cierto es que, de acuerdo a lo que se pudo ver en Pluto TV, los ánimos no mejoraron. Esto tras ver un insólito arranque de Arenas con Jennifer.

La situación fue viralizada durante este miércoles y se pudo ver al hombre de 61 años bastante amargado en el patio, mientras Pincoya ingresaba al lugar para tomar desayuno.

En ese momento, la competidora chilota dice: “Está helado afuera”, a lo que el hombre responde “No sé, es cosa tuya”.

“Ah ya, empezó el enfermo”, replicó Pincoya, a lo que su amigo indicó, de muy mala forma: “¿Por qué enfermo? si tu dices que está helado es cosa tuya. Qué quieres que haga yo”.

“Es que no quería tomar desayuno yo sola”, señaló Jennifer, tratando de calmar los ánimos, a lo que el excamionero aseveró: “Ya pero no me digas enfermo, si te dije que es cosa tuya”.

Francisco y Pincoya

Hay que señalar que este miércoles se llevarán a cabo las nominaciones para la placa de eliminación.

En la semana Sebastián Ramírez fue sancionado por Gran Hermano y Raimundo Cerda recibió la nominación fulminante.