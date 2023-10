En la reciente visita al programa Tu Día del exjugador chileno de fútbol americano, Sammis Reyes, José Luis Reppening dejó de ser el más alto en el estudio. La gran diferencia de altura entre ambos dio que hablar.

“No tenía nada que hacer cuando lo vi entrar. Vi que era una tremenda mole, un gladiador básicamente, y me sentí chiquitito, nunca me pasa, pero me sentí chiquitito, si mide 10 centímetros más que yo y tiene unos músculos gigantes; cada brazo de él es una cabeza mía, la verdad es que es gigante”, aseveró José Luis.

La situación generó risas en el conductor de Canal 13. “Habitualmente me toca ser el más alto y más grande, entonces llama la atención”, agregó el conductor de TV.

José Luis Reppening sobre Sammis Reyes luego de su visita a Canal 13

Además del tema de la altura, José Luis entregó su apreciación sobre el exfutbolista. “Sammis es un tipo muy sencillo, gigante, es toda una estrella, pero la verdad es que es muy sencillo (…), me llamó la atención, muy cariñoso, muy sencillo, un hombre de piel que se nota que quiere mucho a Chile“, opinó el rostro televisivo sobre el deportista.

Reppening agregó que el exjugador llegó a “revolucionar” el estudio. “Me tenía a todas las chiquillas alborotadas aquí, me vino a desordenar el gallinero, al final pasé como a segundo plano”, declaró entre risas.

El animador de Tu Día confesó también su gusto por el fútbol americano de Estados Unidos (NFL). “Siempre me ha gustado, encuentro que es un deporte fascinante, muy entretenido, de mucha estrategia, mucha táctica, fortaleza mental, fortaleza física”, comenzó diciendo.

“Es un deporte muy entretenido. Cuesta aprenderlo porque tiene una serie de reglas, pero además está adornado por muchas estadísticas y los gringos son campeones de la estadística de todo tipo, entonces es muy entretenido. Yo trato siempre todos los años de, a lo menos, ver el Super Bowl sí o sí”, aseveró “Reppe”.

Mira aquí algunos registros donde puede apreciarse la altura del deportista:

Sammis Reyes llega a los Panamericanos EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/3m2URXIULG — T13 (@T13) October 17, 2023