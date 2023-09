La chica reality Oriana Marzoli entró anoche a la octava versión del programa de concurso Gran Hermano VIP España, estelar del que poco se sabía sobre sus participantes, al menos hasta ayer.

La influencer fue bienvenida al encierro con una broma que no se tomó para nada de bien. El video del momento quedó registrado y se ha compartido a través de TikTok, en el que puede verse a la concursante notablemente afectada, quien incluso terminó llorando.

Tan sólo al bajarse del auto que la había llevado a la casa de Guadalix de la Sierra en Madrid, la jugadora bajó por un ascensor que la llevaría a las modernas instalaciones de la casa, cosa que no sucedió, pues terminó encontrándose en una cueva.

Marzoli comenzó a desesperarse por no comprender el panorama. “Es que yo te lo juro que no entenderé jamás el tema de hacerme pasarlo mal. Ahora la Prehistoria (…) ¡No! ¡Qué fastidio! ¡Qué pereza, de verdad! “, dijo molesta.

En tal momento, la influencer fue interrumpida por la voz de la presentadora del programa, quien continuó con la humorada. “Oriana, bienvenida a la Edad de Piedra. ¿Qué te parece? Es tu estilo”, se le oyó.

“Marta, no te subas al carro de los presentadores que me vacilan porque saben que lo paso mal con la naturaleza“, le respondió la concursante, quien ya ha tenido malas experiencias en realitys anteriores de estilo más salvaje.

“Te lo juro que lloro. Amor, no me hagas esto. ¿Qué es esto? ¿Es una broma, no? No me voy a meter en una letrina, te lo digo en serio. ¡Yo quería llegar súper mona a mi casa normal!”, exclamaba el rostro televisivo aguantando las lágrimas.

“Aquí no me quedo” afirmaba desesperada, fundando así el primer momento icónico de Gran Hermano VIP España.

A la concursante, finalmente, le revelaron la verdad, por lo que terminó quedándose en las instalaciones en Sevilla.

Mira el momento de Oriana en Gran Hermano VIP 8 España aquí: