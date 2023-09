Durante esta mañana, Canal 13 anunció que la periodista Camila Campos -conocida en las redes sociales como ‘Camilisima’– es la nueva integrante de Tierra Brava, reality que se estrenara en pantalla el próximo 1 de octubre.

La comunicadora, que se hizo conocida en el mundo de la farándula por ser la pareja de Sebastián Ramírez, contó que tras la polémica se abocó a su trabajo en redes sociales: “Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de tiktok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país”, comenta.

La joven admitió que esta es la cuarta vez que le ofrecen ingresar a un reality y pese a que aceptó entrar a Tierra Brava, la influencer admitió: “Siento que por algo yo tenía que salir de mi trabajo, para tener la oportunidad de entrar de otra manera. Eso a pesar de que me carga el campo, soy súper citadina, súper de mall, y nunca he visto una vaca, salvo en la granja educativa cuando era niña”.

Sumado a esto, aunque Camila Campos dijo que le atrajo el formato del reality, el que consiste en competencias físicas semanales, no es muy avezada al deporte: “Soy súper deportista, pero no soy tan buena para el deporte. Diría que soy un poco torpe, pero empeñosa, de hecho, siempre quise hacer el servicio militar. No soy Messi, pero la peleo”, afirma.

La joven también se refirió a su relación con el ex Chico Reality y sobre cómo enfrentará el encierro en términos de romance: “Me ha ido pésimo en el amor. Yo pienso que, si no es aquí, en la otra tierra tendrá que resultarme. Supongo que habrá chicos llamativos en el encierro, y esta es una oportunidad para encontrar el amor”, asegura.