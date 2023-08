El pasado lunes por la tarde el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, fue entrevistado en el programa Hoy se Habla, donde tuvo un cruce en particular con Gino Costa. El tema de discusión fue el fuerte alza que han tenido las papas en las últimas semanas.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, Guerrero indicó que son varios los factores que influyeron en esta alza, más allá de las últimas lluvias registradas en la zona centro sur.

“Yo dije en agosto del año pasado que la papa iba a subir de precio este año. El problema es que se mantuvo por 7 u 8 años al mismo valor. Los desinfectantes, abonos, semilla, mano de obra, traslado. Las personas se olvidan”, indicó.

“Yo le pregunto a cualquiera de las personas que dan opiniones que no entienden ¿por qué creen que se acaba la mano de obra agrícola? Porque en muchas partes no es rentable, y esta crisis se venía advirtiendo (…) El precio duele, claro, pero el agricultor tiene que ver la oportunidad”, agregó.

Precisamente este argumento fue rebatido por el periodista de TVN, quien dejó entrever que el momento actual no es el idóneo para una subida de precios tan alta.

Arturo Guerrero dio su explicación por precio de las papas

“Está bien, puedo llegar a entender que este tiempo se frenaron, pero ¿Cómo la suben cuando estamos complicados económicamente? El ministro se enojó y habló de colusión. Creo que no me la pueden subir ahora”, puntualizó.

Aquello hizo molestar a Guerrero, quien indicó: “Gino, dame una explicación racional. La papa es una necesidad, pero cuando hablamos de agricultura, mano de obra, y el costo que tiene producir, seamos serios. Para algo están los organismos, pero les aseguro que no hay colusión. Se los aseguro y se los doy por firmado. Esto es oferta y demanda”.

Tras eso se refirió a importación de papa que se está haciendo desde Argentina: “Hay una cosa simple. Argentina es uno de los productores de papa más grandes del mundo. Está más barata porque hay oferta. No es primera vez que la traemos de allá”.

“Está más barata porque Chile no es un productor que exporte papas. Había zonas, como La Serena, que antes plantaba, pero ya no lo hace porque no es rentable. Cambió todo el rubro agrícola. Usted está hablando con un agricultor”, concluyó Guerrero.

Hay que señalar que la Fiscalía Nacional Económica podría investigar si, en el caso de la papa, existió o no una colusión de precios.