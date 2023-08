Pese a que desde su eliminación el participante ha participado activamente en el panel de Gran Hermano, este domingo, cuando su pareja dentro del encierro, Alessia, estuvo en riesgo de ser eliminada, Bambino (Fernando Altamirano) se ausentó del estudio, lo que causó sorpresa en los seguidores del programa.

La situación dio paso a que los televidentes iniciaran sus propias teorías al respecto, pues ese día sí llegaron al estudio los familiares de la cantante, lo que para varios significó que el exconcursante tenía problemas con ellos, lo cual explicaba su ausencia.

Sin embargo, tal como explicó Bambino en conversación con Página 7, la realidad dista mucho de estas conclusiones. “A veces hay que ser inteligente para saber cuando estar y cuando no”, dijo luego de asegurar que se debió a “temas personales” en los que decidió no ahondar.

La relación de Bambino con la familia de Alessia

Tal como se pudo ver durante su estadía dentro de la casa-estudio, Bambino tuvo varios acercamientos románticos con la ex The Voice y en varias ocasiones la joven reveló sus dudas sobre si la relación entre ambos sería aceptada por su familia.

Respecto a la relación que mantiene el participante con los padres de Traverso, este explicó: “Hay un respeto mutuo muy grande de mí para la familia, y de la familia para mí”, aseguró, además de afirmar que no hay problemas con los familiares de la cantante.

En conversación con el mencionado medio, Bambino declaró que sí ha tenido acercamientos con los cercanos a Traverso, sin embargo, declinó entregar detalles: “Y si es que me he acercado a ellos fuera del encierro, esa pregunta igual prefiero no ventilarla, porque siento que es un tema personal entre la familia, Alessia y yo”, zanjó.