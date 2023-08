Un momento bastante incómodo tuvo el pasado domingo la edición de Indultados, programa político online que es animado por Bárbara Rebolledo. En la instancia, Tere Marinovic abandonó el panel luego de un ‘encontrón’ con Pepe Auth.

La situación se dio en medio de una discusión por el actual proceso constituyente, encargado de elaborar, por segunda vez, una propuesta de nueva constitución para Chile.

En este sentido, Auth tachó la actitud de Marinovic como ‘extremista’, luego que la exconvencional constituyente asegurara no estar de acuerdo con este nuevo ciclo.

“Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema. Descalificas de una manera brutal, no solo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo (eres extremista)”, indicó el exdiputado.

Por su lado, Tere Marinovic replicó: “(Pepe) está en todo su derecho de decir lo que le parezca, y yo estoy en mi derecho de no tolerar que se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia”.

Tras eso la exconvencional arremetió contra Chile Vamos: “Arrastra a todo un país a un segundo proceso que muy probablemente nadie quería. En lugar de hacerse cargo hoy día de lo que hicieron, lo que hace es endosarle esta criatura a José Antonio Kast”.

Segundos después tomó sus pertenencias y dejó el set, donde además estaba Patricio Navia y el diputado Johannes Kaiser.

Por su lado Bárbara Rebolledo se limitó a decir: “Este es un programa donde defendemos la libertad de expresión. Respetamos si Teresa no estaba cómoda”.

Hay que señalar que, según la última encuesta Cadem, un 56% del electorado votaría en contra en el próximo plebiscito de salida.