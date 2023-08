El pasado domingo se vivió un tenso episodio de Gran Hermano, en el cual se definió que Lucas Crespo abandona el encierro, el capítulo reveló las situaciones que ocurrieron a fines de la semana pasada, con un regaño incluido a Jennifer Galvarini (Pincoya).

Durante la fiesta tradicional de los viernes, la mujer oriunda de Chiloé protagonizó una situación con Raimundo, la cual fue calificada como acoso.

A raíz de esto la producción la citó al denominado confesionario, donde le llamaron la atención e instaron a no repetir el hecho.

Si bien la participante se tomó de buena forma aquel ‘reto’, durante la Gala de Eliminación lanzó un reclamo contra el programa.

Esto fue durante una conversación que tuvo con Constanza Capelli, quien había empezado a llorar debido a la situación de su amiga en la placa de eliminación.

Pincoya: “Si él (Lucas) me hace con el spray es broma, si yo bailo es malo”. El momento en vivo que la producción no alcanzó a censurar. #GranHermanoChile #GranHermanoCHV #TheLulosShow pic.twitter.com/glveUijM2Y — ComentandoTele (@_ComentandoTele) August 21, 2023

Reclamo de Pincoya en Gran Hermano

Fue así como, mientras Capelli lloraba, Pincoya expresó a modo de protesta: “Yo sabía que me dejarían aquí con Lucas, pero ellos apoyan (producción) eso”.

“Supongamos, si él a mí me hace algo con el spray (desodorante) no pasa nada, es una broma, si yo bailo, es malo, porque a toda la casa no le gustó. Yo me voy, da igual”, agregó ante su compañera.

Hay que señalar que Lucas Crespo dejó el reality show con el 88% de los votos de la audiencia, luego de protagonizar varias peleas en la última semana.

El muchacho llegará esta jornada a Chile y será parte del panel del programa durante el estelar.