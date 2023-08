Este lunes se registró un peculiar momento en el reality Gran Hermano Chile, cuando uno de los concursantes, que se encontraba en el patio, sufrió un incidente por el que tuvo que pedir asistencia médica.

Según los breves instantes que se vieron en vivo, puesto que la producción cortó la transmisión en ese momento, Raimundo Cerda, conocido también como “Rai”, repentinamente hizo un llamado al “Gran Hermano”, sembrando preocupación en los espectadores.

“Gran Hermano se me acaba de partir un diente, voy a necesitar asistencia médica“, expresó Raimundo a través de su micrófono.

Asimismo agregó que “no es para tanto, pero se me partió al medio, no sé cómo, el bruxismo“, comentó antes de volver al interior de la casa.

Rai le pide al Big asistencia médica porque se le partió un diente.#TheLulosShow pic.twitter.com/6L2qWVyCa1 — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) August 21, 2023

¿Qué originó el incidente de Rai en Gran Hermano?

Por ahora, se desconoce si Raimundo ingresó a la casa para pedir ayuda formalmente, qué fue lo que le ocurrió y si el incidente ya fue solucionado.

Cabe recordar que esta noche el programa llevará a cabo el noveno panel de eliminación, donde Lucas Crespo, que se retiró de la casa el domingo por decisión del público, se presentará para comentar sus impresiones tras su paso por el reality.

Probablemente, allí también se conocerá más información del estado de salud de Raimundo y qué habría desatado este percance.