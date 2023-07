"Cualquier persona que se refiera a un animal de esa manera, no es bienvenido en mi casa y no es alguien con quien yo quiera conversar", sentenció la panelista del espacio, quien se paró y se fue en vivo.

Fran García-Huidobro decidió retirarse en vivo del panel de Gran Hermano este lunes, excusándose de que no querer entablar una conversación con el último eliminado del reality Fernando ‘Bambino’ Altamirano.

La animadora ha sido una de las máximas detractoras del exparticipante, especialmente tras sus dichos contra Bigotes, el perro de la casa; además de expresiones machistas que mantuvo con su pareja Alessia.

“Por las redes sociales, sé que este es un momento muy esperado por la gente. Así que voy a tomarme una atribución que probablemente podría costarme la pega, me la voy a tomar igual”, comenzó.

“No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando“, sentenció. “Voy a tomarme muy pocos minutos para hacer esto y si después la producción me pide que salga del set, no tengo ningún problema”, continuó.

Recordemos que dentro del programa, Fernando hizo comentarios como que si el animal tocaba su zapatilla este aparecería ahogado, que quería lanzarlo a la piscina e incluso le preguntó a Gran Hermano qué pasaría “cómo se vería tu casa con un perro muerto… de hambre”.

“Fernando fue eliminado de la casa, según mi humilde opinión, por tres razones: por flojo, por machista, pero por paliza, por las cosas que dijo sobre Bigotes“, sentenció.

“No quiero interactuar con él porque yo no tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales”, explicó García-Huidobro.

“Yo manifesté mi opinión aquí el primer día, y hasta ofrecí quedarme con el perro, sin embargo, alguien que ni siquiera hace un mea culpa sobre lo que dijo y lo que manifestó sobre un animal, es alguien con quien a mí no me interesa tener ningún tipo de relación“, afirmó.

“E insisto, este es mi trabajo, yo debería quedarme aquí, pero si me permiten no hacerlo, se los agradecería, porque las cosas que tengo que decirle están muy lejos de ser políticamente correctas y bonitas”, advirtió.

“Él puede responder lo que quiera, justificarse como quiera, pero a mí, en lo personal, como Fran, no me interesa“, finalizó.

Fran García-Huidobro en Gran Hermano: “Nadie me está censurando”

Diana Bolocco, quien encabezó el programa este lunes, le explicó a Fran García-Huidobro que ella era parte valiosa del equipo de Gran Hermano y que “respetamos tu opinión y derecho a no interactuar con él”, pese a que les hubiese gustado que se quedara, entendían que quisiera retirarse.

“Yo dije todo lo que tenía que decir, no tengo nada que conversar ni nada en común con una persona que habla de un animal como habla él”, explicó Fran.

“Yo tengo dos perros en mi casa adoptados y tengo un hijo, y ellos tres son mi familia. Cualquier persona que se refiera a un animal de esa manera, no es bienvenido en mi casa y no es alguien con quien yo quiera conversar”, sentenció.

“Quiero ser clara. Nadie me está censurando, yo estoy tomando una decisión que me puede costar mi trabajo. Esto no está pauteado. Esto es una decisión mía, personal”, añadió.

“Voy a cumplir 50 años, y 28 de ellos, he trabajado en televisión y no aceptaría estar en un programa donde me censuren. Esto es una decisión mía y pongo la cara”, cerró antes de irse.