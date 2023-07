Un particular momento acabó robándose la atención de los fanáticos de Gran Hermano luego de que, en medio de una conversación sobre la cita romántica entre Constanza Capelli y Sebastián Ramírez, las cámaras captaran a Francisca Maira y Lucas Crespo besándose apasionadamente.

Originalmente, tras ganar la cena romántica, las cámaras mostraban a Capelli y a Ramírez quienes comían sin tener una conversación fluida, por lo que las cámaras comenzaron a enfocar al resto de los participantes en la casa estudio.

Mientras se veía a la mayoría de los integrantes en la cocina y a Trinidad hablando en el patio con Francisco, las cámaras dieron con las puertas de las habitaciones, donde, siendo totalmente ignorados, se vio a Maira y Crespo besándose apasionadamente en un sillón.

“Perdón que los interrumpa, pero estamos viendo una escena en la casa que no me imaginaba. Estamos viendo a Lucas con Fran…”, alcanzó a decir Julio César Rodríguez, cuando cambiaron el enfoque a otro punto de la casa.

Segundos después, volvieron a enfocar a la pareja, que seguía besándose. Asimismo, poco después, Lucas comienza a besar a Francisca en el estómago.

Si bien Francisca y Lucas iniciaron como la primera pareja del espacio, Lucas se encargó de alejarse de Francisca, descartando la opción de formalizar su estado. Sin embargo, luego de ver a Francisca con Viviana, Lucas comenzó a acercarse a ambas.

Así, Lucas confesó sus sentimientos por Viviana, a quien describió como “una de las mujeres más lindas que he visto en mi vida. Desde los ojos, la sonrisa, hasta el último pelo de tu cuerpo y eso, complementado con tu personalidad, te hace una mujer increíble”.

Sin embargo, Viviana ya se había acercado a Francisca, con quien compartió diferentes momentos románticos hasta que Francisca aseguró que solo la veía como amiga.

Asimismo, Francisca y Lucas habían quedado en la polémica, luego de que los usuarios denunciaran que Francisca estaba acosando a Lucas por sus repetidos acercamientos, pese a que Lucas le pedía que se alejara.

Previamente, Lucas había conversado del tema con Jorge. “La Fran como que ahora se ‘come’ a la Vivi, y según Rubén, que la Vivi me quiere ‘comer’ a mí, y yo me ‘joteé’ a la Vivi, o sea, no me la ‘joteo’, pero soy muy simpático y la veo ‘agarrándose’ a la Fran”.

Así, la noche del lunes, Lucas confesó que su indecisión entre Viviana y Francisca había llegado a su fin, luego de que sintiera que para Viviana nunca fue algo más que un amigo.

Con el beso revelado durante la noche, se confirmaría que Lucas decidió volver a retomar su relación con Francisca, cosa que no dejó indiferentes a los usuarios.

Más allá de lo bizarro del momento: El Julio César quedó paloyo cuando cachó la escena de Fran-Lucas! 🤣#GranHermanoCHV pic.twitter.com/PRL7hJN4Pb — Rodolfo Figueroa (@YoSoyFito_) July 19, 2023

podemos decir que la viviana quedó sin pan ni pedazo JAJQJWDKDKDK #GranhermanoCHV pic.twitter.com/qoT6qC3dFU — Nicolás 🫀 (@nicolvsfl) July 19, 2023

Cuando Lucas y Fran se dan cuenta que no aparecen mucho en pantalla. #GranHermanoCHV pic.twitter.com/nJErn1SXmw — Alejandro Rodríguez (@Kalelo) July 19, 2023

VIVI TE QUEDASTE SIN PAN NI PEDAZO CTM #GranHermanoCHV — (>人<;) (@suaverespirar) July 19, 2023