Unas 24 horas bastante duras vive Constanza Capelli en Gran Hermano, llegando al nivel de preocupar a los usuarios de redes sociales luego de que pidiera a producción una serie de medicamentos debido a lesiones que se provocó en la cabeza producto del estrés y ansiedad.

El enfoque de su estrés habría surgido luego de que se alejara de Sebastián Ramírez, quien recibió un particular reto de Gran Hermano. En concreto, le dieron 24 horas para besar a tres personas, excluyendo a Constanza.

De lograr el reto, Ramírez recibiría una cita romántica y toda una noche en la sala zoom con la persona que él elija. Así, Ramírez logró conseguir un beso de Jennifer Galvarini y de Francisco Arenas.

Sin embargo, fracasó al tratar de besar a Trinidad Cerda, y, a modo de reto, siguió acercándose a su compañera para poder cumplir su desafío.

Esto habría significado una distancia entre Constanza y Sebastián, cosa que incluso habrían notado el resto de sus compañeras.

Así, los usuarios notaron cómo Constanza se ve constantemente rascándose la nuca, apuntando a que era un gesto producto de la ansiedad. Esta acción se agravó al nivel de que, durante la tarde, Constanza aseguró que pidió a producción medicamentos, debido a que se había provocado heridas en la cabeza.

Coni cuenta que le darán una crema para las costras que se hizo por su tic de rascarse la cabeza cuando está nerviosa.#GranHermanoChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/ffOffeka6m — Comica (@cosmicacosa1) July 18, 2023

Horas después, también se mostró cómo Jennifer Galvarini la ayudó a aplicar los medicamentos para sus heridas, a lo que se puede ver como Constanza está afligida mientras recibe ayuda.

La Coni se rasco mucho la cabeza y se abrió una herida 😭

Tiene una cosa nerviosa que cuando está ansiosa tiende a pasarle eso#GranhermanoCHV pic.twitter.com/suTM1l4CV0 — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) July 18, 2023

Los usuarios no dudaron en transparentar la preocupación por la integrante de Gran Hermano, en especial luego de que el programa mostrara en un avance una nueva pelea entre Constanza y Trinidad debido a Sebastián.

“No me hables y no me faltes el respeto”, apunta Constanza en el avance, en donde se ve que se alejó tanto de Sebastián como de Trinidad, a quien le dice que “no tienes valores”.

coni estaba tan ansiosa por el tema del seba que se hizo una herida en la cabeza, denle la CENA CTM!!! #GranhermanoCHV pic.twitter.com/ijvwIeUxfK — anaís (@saborcitofresa) July 18, 2023

Ojalá pase lo de la cita hoy! Coni anda mal, onda se hizo una herida en la cabeza de rascársela tanto de lo nerviosa que anda — Babi ♋︎ (@helloiambarbara) July 18, 2023

Pero cachai que la coni hasta se hizo una herida en la cabeza donde se la ha rascado tanto de lo ansiosa que anda? Que porfa producción no se olvide de lo del reto y la cita… porque de ellos espero NADA — cinnamon girl 🍒 (@girliedecanela) July 18, 2023

la Coni necesita urgente un dematólogo y un corticoide tópico para que se le cierren las heridas, tengo lo mismo en la cabeza y Salicort ha sido lo mejor que me pasó en la vida #GranhermanoCHV — ale (@aleeeeepe) July 18, 2023