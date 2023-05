Tras el fallecimiento del periodista Patricio Bañados, el nombre del emblemático comunicador se convirtió en uno de los conceptos más replicados entre los usuarios locales de redes sociales, donde no pocos recordaron uno de los programas televisivos más intrigantes y recordados de su carrera: “Ovni” (1999).

Emitido durante dos temporadas por TVN, el espacio pasó a ser un hito de la ufología local afines de una década donde la divulgación de imágenes con supuestos objetos voladores no identificados se había vuelto una de las mayores intrigas de la cultura pop.

Con los años, “Ovni” se transformó en objeto de culto para las generaciones venideras, y para quienes eran niños y adolescentes cuando Bañados se inmiscuía en las pistas e historias de los avistamientos más connotados.

“Todo recuerdan a Patricio Bañados por su mítico ‘Esto no lo puedo leer, porque no es cierto’. Pero yo siempre lo recordaré porque me cag… de miedo cuando lo veía en ‘Ovni’ por TVN”, comentó en usuario en Twitter, donde las imágenes del programa han vuelto a circular este domingo.

Hoy, en YouTube, están disponibles todos los capítulos de “Ovni”, que fue revisitado por la estación a través de su cuenta oficial en la plataforma de videos y en TVN Play.

Para esta madrugada, el canal público programará en pantalla, a las 2:30 horas, episodios de archivo de “El Mirador”, uno de los programas más importantes de Patricio Bañados en TVN, donde desde el registro periodístico abordó diversos temas de interés mundial y nacional.

