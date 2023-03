La actriz chilena Ingrid Cruz compartió un profundo relato sobre el abuso que sufrió en su niñez y los efectos que le quedaron tras dicho episodio, asegurando que pese a los años del suceso, “vivo con miedo”.

Cruz hablaba con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, donde hablaban sobre la infancia de la intérprete. Fue entonces que el animador de televisión quiso saber si Cruz era “consciente de su belleza” en su adolescencia.

“Nunca me he sentido una mujer tipo: ‘Ay, que bonita ella’, solo una mujer de ojos grandes y verdes. También siempre he sido curvilínea, nunca fui flaca. Mi cuerpo era un tema, me sentía siempre como muy desarrollada”, comenzó explicando.

“Me costó mucho querer mi cuerpo. Además, venir con un tema”, comentó, para tomarse una pausa. “Sufrí abuso, y eso no hace que uno cuaje, que tu corporalidad sea tan libre”, confesó.

Al ser consultada sobre aquel momento de su vida, Cruz recordó que la primera vez que habló del abuso ocurrió a finales de 2019 en sus redes sociales.

“Lo hice porque todos los fines de semana me mandaban fotos de penes en Instagram. En ese momento estaba el momento de revolución de Las Tesis y me hizo ene sentido (sic)”, narró.

Sobre el abuso, Ingrid Cruz aseguró que vinieron por parte “de gente mala, de una pareja de mi mamá”, donde aseguró que todo ocurrió a sus seis años.

“Es terrible vivir algo así, porque fue por muchos años y todavía tengo heridas de guerra. Cuando tienes daños de niño, las cicatrices por mucho tiempo están abiertas, tras unos años sutura y cada cierto tiempo te la vuelves a mirar. Todavía tengo crisis de pánico, lamentablemente vivo con miedo”, confesó.

Sobre la temprana edad en la que fue agredida sexualmente, Cruz aseguró que “uno no sabe, tú no sabes que eso no es correcto y es muy difícil”.

“Es fuerte que conozcas tu sexualidad de una manera errónea, manchada, ni a la edad que corresponde ni con quién corresponde. Eso hace que te desarrolles con culpa”, indicó.

El abuso continuó por años hasta que a sus 13 años quiso decir basta, al saber que su madre quería volver a tener una relación con aquel hombre.

Entonces, decidió hablar con su hermana, quien la apoyó. Después se animó a hablar con su madre. De todas formas, la actriz no quiso hablar de aquel momento, lamentando que entonces su madre no la comprendió, aunque no volvió a tener una relación con el sujeto.

“En esa época todo se escondía, es muy difícil, vergonzoso (…) Todas las mujeres y hombres cuando sufren algún tipo de abuso te da culpa. Te da vergüenza”, reflexionó.

Sobre el largo proceso de sanar, Cruz apuntó que pasaron años, pero que ya sentía que había seguido adelante. “Yo ya no me veo víctima. Sé que lo fui, pero ahora soy una guerrera, una luchadora, una ganadora. Yo salí de ahí”, comentó.

Ingrid Cruz y el trauma sobre su abusador

Ingrid Cruz aseguró que el abuso que sufrió le generó traumas y un terror en contra del hombre que la atacó. Entonces, aseguró, cada vez que lo veía, “corría, me escondía en el baño”.

“Era ver a alguien y correr despavorido y encerrarte, no quería ni siquiera hablar”, confesó, asegurando que lo vio por última vez a sus 19 años, cuando trabajaba como anfitriona en un evento.

Entonces, el sujeto apareció entre la multitud. “Fue terrible. Me acuerdo que me fui corriendo al baño a vomitar. Por mucho tiempo me daba terror encontrarlo”, recordó.

Asimismo, la actriz aseguró que no tomó acciones legales contra su abusador, pero que tras años, quiso acercarse a saber si tenía antecedentes por casos similares.

En esa rama, aseguró que más que buscar alguna condena, esperaba que el hombre “cargue con su culpa, le ruego a dios que no le haya hecho nada a nadie más”.