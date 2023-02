El actor cubano Juan Falcón comentó el especial gesto que recibió por parte de su colega y amiga Katty Kowaleczko, cuando ella decidió prestarle una millonaria suma para saldar sus problemas económicos.

Falcón fue el nuevo invitado de Juego Textual, donde, al inicio del programa, le preguntaron por uno de sus momentos más dramáticos, a lo que el intérprete recordó cuando le debía a un banco 120 millones de pesos.

Sobre aquella deuda, Falcón aseguró que todo se debía a un mal negocio, donde le confió a su entonces socio cheques en blanco.

“Me metí en un negocio donde no debía meterme y al final me estaban quitando mi casa, todo, porque debía plata a una financiera. De hueón (Sic) pasé unos cheques en blanco y mi exsocio lo llenó y cuando vine a ver ya estaba hasta el loly”, relató.

“Pero siempre hay una amiga, hermana. Madre de una de mis hijas no reconocidas”, apuntó entonces, asegurando que finalmente no tuvo que pagar aquella millonaria cifra, pero seguía endeudado. “Entonces, Katterina, Katty Kowaleczko, me prestó 34 millones de pesos”, reveló Juan Falcón.

En esa rama, apuntó que “me acuerdo perfectamente, además porque yo no la llamé, ella se enteró por alguien. Vivíamos muy cerca en ese minuto y me dijo ‘tú casa no te la van a quitar nicagando"”.

“Ella estaba haciendo unos comerciales de unos supermercados de estos grandes y tenía plata guardada, no voy a decir dónde porque es un secreto, (…) y me dijo ‘¿Cuánto es?’, llegó y me pasó un cheque”, destacó Falcón.

“Con esos 34 millones yo saldé todas mis deudas y me dijo ‘si me lo puedes pagar algún día me lo pagas’“, añadió, destacando la confianza de la actriz con su amigo.

Kowaleczko, quien es panelista del programa, entonces se limitó a decir que el préstamo no ocurrió en un cheque, sino que se lo entregó todo en efectivo. “Y me lo devolviste igual, en turro, para depositarlo”, dijo.

“Uno cuando tiene amigos queridos… tengo que reconocer que Juan también ha sido muy generoso conmigo y mi familia, uno quiere que la gente lo pase bien. Y me puse en los zapatos de él”, añadió.

Sobre aquella devolución, la actriz contó que “un día me llamó y me dijo ‘oye, cabra chica, vente para el banco’ y me lo devolvió, pero cuando uno hace esos gestos por la gente que ama, que quiere, no lo esperas, no estás cobrando de vuelta lo que le deben a uno”.

Respecto a la amistad que los une, los actores apuntaron que se hicieron amigos durante una teleserie en los 90, aunque no recuerdan qué producción fue.