Durante la tarde de este jueves, la cantante María Jimena Pereyra se coronó como la primera ganadora de la nueva temporada de Pasapalabra, hecho con el que logró aportar con una donación de 8 millones de pesos a una fundación.

La cantante, que representaba a la Fundación Excepcionales, se encontraba en su segundo episodio en competencia luego de vencer al actor César Sepúlveda, quien alcanzó a estar tres capítulos, ganándole a Félix Soumastre y Jorge Aedo.

Hoy, al enfrentarse al actor Francisco “Pipo” Gormaz, logró completar el “Rosco”, donde dejó como letra final la S, con la palabra “sustrato” como la encargada de darle la victoria.

Específicamente, fue consultada por el término tras “estrato que subyace a otro” y así, al responderla, se coronó como la campeona de la noche.

La artista argentina apoyó a la Fundación Excepcionales, cuya misión es acompañar a las personas con Síndrome de Down en su proceso de plena inclusión a la sociedad.

“Siempre que voy de invitada, lo paso maravilloso, creo que es uno de los programas más entretenidos. Soy fanática, de verlo a diario. Cuando me invitaron a hacer el Rosco, dije que sí inmediatamente, aunque no sabía en qué me metía”, comentó la también panelista de Juego Textual.

“Luego comencé con los temores. Después me fui de vacaciones, estudié un poco, vi los roscos de otras personas para tomar confianza y ver métodos de poder memorizar, porque soy bastante dispersa”, aseguró.

Asimismo, explicó que “me mentalicé con el hecho de estar representando a una fundación, por eso cuando finalicé el rosco no lo podía creer. No me di cuenta, estaba concentradísima. Cuando llego a la S, no podía creerlo, acudí a uno de los comodines y la saqué. Estoy feliz”.

Pese a que logró ganar el “Rosco”, María Jimena Pereyra seguirá en Pasapalabra; sin embargo, ahora bajo la representación de otra asociación: la Fundación Aspaut, que trabaja en mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del espectro autista (TEA).

Este viernes, Pereyra se enfrentará al comediante Mauricio Flores, quien irá en nombre de la Fundación Ganémosle a la calle.