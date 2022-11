Daniela Castro utilizó sus redes sociales para referirse a su eliminación de El Discípulo del Chef, agradeciendo a su vez el apoyo recibido por sus seguidores. "Me siento extraña, siento que es mentira, siento que es un sueño y que no está pasando esto", reconoció.

A través de sus Historias en Instagram, la influencer se mostró apenada por no seguir en la competencia. Sin embargo, de igual manera dejó en evidencia su alegría por el hecho de que Vale Ramos siga en el programa.

“Paso para agradecerles por todo el cariño después del capítulo de ayer de El Discípulo”, comenzó señalando en un video subido en su cuenta.

“Una lata, quería seguir cocinando en el programa, pero no importa”, agregó la ganadora de la primera temporada del programa.

“Lo que me deja contenta es que sigue Vale que cocina increíble, se mueren el sabor que tiene esa mujer”, puntualizó.

“Además lo pasé muy bien en ese capítulo, me reí de una manera… estuvo muy chistoso”, concluyó.

A su vez, la ganadora de la primera temporada del espacio habló a través de la “entrevista sin filtro” del programa, indicando: “Me siento extraña, siento que es mentira, siento que es un sueño y que no está pasando esto”.

“Pasé por todos los estados anímicos, risas, llantos, frustración, desilusión, rabia, todas las emociones vividas acá en El Discípulo del Chef, pero siempre enfocada en seguir y nunca en frustrarme”, añadió.

Junto con nombrar a Yuhui y Miel como sus candidatos para ganar la competencia, Daniela agradeció a quien fue su chef en el programa, Ennio Carota.

“Ennio, te mando un beso. Genio, mal genio, el Ennio… tiene infinidad de nombres. Te quiero mucho, eres una gran persona. Siempre te lo he dicho, te adoro con mi alma, amo tu humor y lo que me has enseñado acá”, mencionó.